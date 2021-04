BVB: Leistungsbezogene Klausel bei Haaland

Jüngst begab sich Erling Haalands Vater Alf-Inge gemeinsam mit Berater Mino Raiola öffentlichkeitswirksam auf Europa-Tournee. Abgegrast wurden unter anderem Barcelona und Madrid sowie diverse Vereine aus England. Das Hauptziel: Sondierungsgespräche über einen möglichen Transfer in diesem Sommer führen.

Klar ist: Dazu benötigt man das Einverständnis von Borussia Dortmund. Und nach einem solchen sieht es momentan nicht aus. „Fakt ist: Ohne unsere Unterschrift geht nichts. Wir planen mit ihm, unabhängig davon, ob wir uns für die Champions League qualifizieren oder nicht“, ließ Michael Zorc unlängst bei ‚Sky‘ wissen. Gleiches teilte man nach eigenen Angaben auch Raiola in persönlichen Gesprächen mit.

Klausel im kommenden Jahr etwas höher

Bleibt also nach aktuellem Stand der Blick auf das Jahr 2022. Dann nämlich halten die Dortmunder Haalands Zukunft nicht mehr in den eigenen Händen. Von einer Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro war bislang die Rede. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ liegt die Summe allerdings ein Stück höher. Leistungsbezogen dürfte es auf einen Betrag von mehr als 80 Millionen hinauslaufen, berichtet das Lokalblatt am heutigen Freitag.

Nun sollte diese Differenz von rund fünf Millionen die interessierten Topklubs nicht abschrecken. 2022 wird Haaland spätestens weg sein. Denn schon jetzt ist er deutlich mehr wert als jene Summe, auf die sich der BVB vor knapp eineinhalb Jahren im Zuge der Verpflichtung einließ.

