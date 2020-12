Davies zurück im Bayern-Training

Alphonso Davies (20) hat den nächsten Schritt Richtung Pflichtspiel-Comeback gemacht. Der Linksverteidiger des FC Bayern absolvierte am heutigen Donnerstag erstmals nach seiner Ende Oktober erlittenen Bänderverletzung wieder die komplette Trainingseinheit mit dem Team.

An seiner Rückkehr in den Spielbetrieb arbeitet auch Joshua Kimmich (25), der sein Aufbauprogramm weiter intensivierte. Der Mittelfeldspieler wurde im November am Meniskus operiert und wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr zum Einsatz kommen.