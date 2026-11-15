Bayern-Interesse & DFB-Entschluss: Mohya packt aus

Borussia Mönchengladbach startete zwar katastrophal in die neue Saison, für Eigengewächs Wael Mohya (17) lief es auf persönlicher Ebene aber immerhin sehr erfolgreich. Nach guten Leistungen für die Fohlen wurde der Senkrechtstarter sogar überraschend für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.

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Gegenüber der ‚Bild‘ lässt Mohya den emotionalen Moment, als er von Bundestrainer Jürgen Klopp angerufen wurde, Revue passieren: „Ich war bei uns zu Hause im Keller, meine Eltern haben uns dort ein Home-Gym eingerichtet. Als ich realisiert habe, dass der Bundestrainer mich anruft, habe ich sofort die Kopfhörer rausgenommen und aufgehört zu trainieren. Und dann kam die positive Nachricht. Beim Abendessen habe ich es dann meinen Eltern gesagt. Es war ein unglaublicher Moment.“

Wann folgt das Debüt?

Gegen Serbien (3:1) fand sich Mohya zwar nicht im finalen Kader wieder, auch gegen die Niederlande am morgigen Montag (20:45 Uhr) ist er voraussichtlich nicht mit dabei. Zur Erinnerung: Der Jungspund wäre aufgrund der Wurzeln seiner Eltern weiterhin für Marokko spielberechtigt. Sorgen machen muss sich der DFB deswegen aber offenbar nicht.

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Mohya sagt: „Dass Marokko auch Interesse hat, daraus haben sie nie ein Geheimnis gemacht. Meine Eltern kommen dorther. Das Land ist ein Teil meiner Familie und davor habe ich großen Respekt. Aber durch die Art und Weise, wie Jürgen Klopp mit mir geredet hat, musste ich nicht lange überlegen, ob ich diese Einladung annehmen würde. Er hat mich inhaltlich überzeugt, und ich habe sofort gemerkt, dass er ein saucooler Typ ist. Ich freue mich jetzt einfach darauf, die nächste Zeit mit ihm auf dem Platz zu sein und bin überzeugt davon, dass er auch mich besser machen wird.“

Wann folgt der Vereinswechsel?

Darüber hinaus ist auch die Vereinslaufbahn des flexiblen Offensivspielers ein großes Thema. Angesprochen auf das kolportierte Interesse des FC Bayern meint Mohya: „Falls es wirklich Interesse geben sollte, ist das eine schöne Bestätigung für meine Leistungen – mehr aber auch nicht. Ganz ehrlich: Lasst mich einfach Fußball spielen – so ist es auch mit Gladbach abgemacht.“

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Und weiter: „Ich will mich weiterentwickeln und alles dafür tun, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Dass ich ein sehr enges und emotionales Verhältnis zu Borussia habe, wissen, glaube ich, alle.“

Mohya war 2016 in die Jugendabteilung der Fohlen gewechselt, entwickelte sich dort sukzessive weiter und schaffte letztendlich den Sprung zu den Profis. Sein Potenzial bleibt andernorts selbstredend nicht verborgen, neben den Münchnern sollen auch RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Brighton & Hove Albion und der FC Liverpool dran sein. Borussia Dortmund scheint es hingegen nicht mehr auf den Kreativspieler abgesehen zu haben, der vertraglich bis 2028 gebunden ist.