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Serie A

55 Millionen: Roma buhlt um teures Duo

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Franculino freut sich über seinen Treffer @Maxppp

Die AS Rom will im kommenden Sommer vor allem die Offensivabteilung verstärken. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ sollen in Franculino (21) und Darío Osorio (22) gleich zwei Spieler des FC Midtjylland kommen. In Summe würde das Duo laut der Sportzeitung etwa 55 Millionen Euro kosten.

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An Franculino war auch der FC Bayern im vergangenen Jahr interessiert. Der Mittelstürmer steht bei 21 Saisontoren und wird in Dänemark die Torjägerkanone einheimsen. Osorio stand als junges Talent auch schon im Fokus von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Jetzt könnte sein Weg genau wie der von Franculino in die italienische Hauptstadt führen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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