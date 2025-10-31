Menü Suche
Barças neuer Kandidat für das Lewandowski-Erbe

von Dominik Schneider - Quelle: Mundo Deportivo | Gazzetta dello Sport
Joaquín Panichelli zeigt den Weg an @Maxppp

In den Planungen für eine Zeit ohne Robert Lewandowski (37) blicken die Verantwortlichen des FC Barcelona in Richtung Frankreich. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass Joaquín Panichelli von Racing Straßburg bei den Katalanen auf dem Zettel steht. Der 23-jährige Argentinier führt aktuell die Torjägerliste in Frankreich mit neun Treffern aus zehn Ligue 1-Spielen an.

Doch nicht nur Barça fasst die Performance des 1,90 Meter großen Mittelstürmers ins Auge. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ befasst sich der AC Mailand ebenfalls mit dem Rechtsfuß. Kann der Stürmer seine Topleistungen konstant über die gesamte Saison abrufen, dürften im Sommer zahlreiche Interessenten versuchen, ihn aus Straßburg wegzulotsen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
