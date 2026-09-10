Barça tobt: „Das ist ein weltweiter Skandal“

Beim FC Barcelona hat man kein Verständnis dafür, dass Offensivstar Raphinha (29) und Mittelfeldstratege Pedri (23) nicht auf der Liste der 30 Nominierten für den Ballon d’Or stehen. „Das ist ein weltweiter Skandal“, findet Sportdirektor Deco beim Radiosender ‚RAC1‘, „ich verstehe diese Listen und die Abstimmung nicht. Wie auch immer. Einzelauszeichnungen sind unfair. Fußball ist ein Mannschaftssport – da ist es schwer, einzelne Spieler hervorzuheben“.

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Raphinha zählt aktuell zu den besten Angreifern Europas, am Mittwoch antwortete der Barça-Kapitän mit einem Doppelpack beim 5:1-Sieg in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam auf die Nichtberücksichtigung für den Goldenen Ball. Der Brasilianer steht in dieser Saison nun bei acht Toren in fünf Einsätzen. Auch das Fehlen von Spaniens Weltmeister Pedri sorgt für Unmut. „Ich verstehe nicht, warum ein Spieler wie Pedri angesichts seines Talents nicht auf der Liste steht“, so Deco.