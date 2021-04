PSV verpflichtet Unnerstall-Nachfolger

Die PSV Eindhoven geht mit neuer Torhüterbesetzung in die kommende Saison. Wie der Götze-Klub mitteilt, kommt Joël Drommel vom Liga-Rivalen Twente Enschede. Der 24-Jährige, der sich bereits im Dunstkreis der niederländischen Nationalmannschaft befindet, wird Lars Unnerstall ersetzen, der im Gegenzug ablösefrei zu Twente wechselt.

Bei PSV erwartet Drommel dann ein Konkurrenzkampf mit dem bis 2022 von RB Leipzig ausgeliehenen Yvon Mvogo um den Platz zwischen den Pfosten. Der Schweizer spielt eine gute Serie beim Eredivisie-Vertreter und verwies Konkurrent Unnerstall in den meisten Partien auf die Ersatzbank.

