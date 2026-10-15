Entscheidendes Gespräch: Cardozo-Leihe im Winter?
Dieser Tage kuriert Maycon Cardozo die Folgen einer schweren Schulterverletzung aus. Im Anschluss steht ein richtungsweisendes Gespräch mit dem FC Bayern an.
Gerne hätte man Maycon Cardozo (18) beim FC Bayern schon jetzt zum Backup von Luis Díaz (29) gemacht. Doch die Wahrheit sieht anders aus: Zu Saisonbeginn musste der talentierte Dribbler zunächst runter zur zweiten Mannschaft, dann verletzte er sich mittelschwer an der Schulter.
Das Comeback ist zwar inzwischen wieder absehbar. Ob dann schon Spielzeit bei den Profis winkt, ist allerdings sehr fraglich.
Gespräche geplant
Wie ‚Sky‘ berichtet, ist ein Gespräch über Cardozos Perspektive beim Rekordmeister geplant. Nicht unwahrscheinlich, dass dann auch das Thema Winterleihe diskutiert wird. Zur Erinnerung: Schon im Sommer hatten zahlreiche Klubs die Fühler ausgestreckt. Damals hoffte man in München allerdings auf einen zeitnahen Durchbruch des brasilianischen Rechtsfußes.
Auf sportlicher Ebene will Cardozo nach der Rückkehr ins Training an seine starke Sommervorbereitung anknüpfen. Der Weg zum Erstligateam bleibt jedenfalls grundsätzlich offen – zumal der Kader keinen gestandenen Eins-zu-Eins-Ersatz für Díaz hergibt.
Vertraglich gebunden ist Cardozo an den FC Bayern noch bis 2028. Ob er ab Januar den Umweg über ein Leihgeschäft gehen wird, entscheidet sich in den kommenden Wochen.
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