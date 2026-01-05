Amorim-Nachfolge: Fünf Optionen für United

Nach der Trennung von Rúben Amorim stellt sich bei Manchester United die Trainerfrage. Laut dem ‚Independent‘ haben die Red Devils als Top-Kandidaten Oliver Glasner im Visier. Gerüchte um einen Glasner-Wechsel zu einem größeren Klub kursieren schon länger.

Ob Crystal Palace den Erfolgstrainer mitten in der Saison ziehen lässt, ist aber fraglich. Mit Ablauf von Glasners Vertrag im Sommer wären die Eagles dann allerdings die Hände gebunden.

Dazu passend berichtet ‚Talksport‘, United schließe nicht aus, dass Interimstrainer Darren Fletcher, eigentlich für die U18 zuständig, bis zum Saisonende die Verantwortung übernimmt.

Als weitere Optionen werden in englischen Medien Andoni Iraola vom AFC Bournemouth sowie Kieran McKenna von Zweitligist Ipswich Town gehandelt. Auch der gerade erst beim FC Chelsea entlassene Enzo Maresca wird genannt.