Amorim-Nachfolge: Fünf Optionen für United

Bei Manchester United startet die Suche nach einem neuen Trainer. Gerüchte um fünf Kandidaten machen schon die Runde.

von David Hamza - Quelle: The Independent | Talksport
Oliver Glasner auf einer PK @Maxppp

Nach der Trennung von Rúben Amorim stellt sich bei Manchester United die Trainerfrage. Laut dem ‚Independent‘ haben die Red Devils als Top-Kandidaten Oliver Glasner im Visier. Gerüchte um einen Glasner-Wechsel zu einem größeren Klub kursieren schon länger.

Ob Crystal Palace den Erfolgstrainer mitten in der Saison ziehen lässt, ist aber fraglich. Mit Ablauf von Glasners Vertrag im Sommer wären die Eagles dann allerdings die Hände gebunden.

Dazu passend berichtet ‚Talksport‘, United schließe nicht aus, dass Interimstrainer Darren Fletcher, eigentlich für die U18 zuständig, bis zum Saisonende die Verantwortung übernimmt.

Wer wird neuer United-Trainer?
Als weitere Optionen werden in englischen Medien Andoni Iraola vom AFC Bournemouth sowie Kieran McKenna von Zweitligist Ipswich Town gehandelt. Auch der gerade erst beim FC Chelsea entlassene Enzo Maresca wird genannt.

Premier League
Man United
Crystal Palace
Oliver Glasner
Vincenzo Maresca
Andoni Iraola Sagarna
Kieran McKenna

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Oliver Glasner Oliver Glasner
Vincenzo Maresca Vincenzo Maresca
Andoni Iraola Sagarna Andoni Iraola Sagarna
Kieran McKenna Kieran McKenna
