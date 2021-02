Rummenigges Machtwort bei Flick – Ansage an Goretzka

Der Verbleib von Hansi Flick beim FC Bayern über den Sommer hinaus sei „keineswegs sicher“, meldete Ende Januar die ‚Sport Bild‘. Karl-Heinz Rummenigge will davon nichts wissen. Im Interview mit ‚Sport1‘ gibt der Vorstandsboss an, dass er „hundertprozentig“ vom Verbleib des Trainers ausgeht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gehandelt wurde Flick zuletzt als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw. Rummenigge meint dazu: „Wir werden nicht die Probleme des DFB lösen. Und wenn ich ehrlich bin: Wäre ich Trainer und sollte vom Arbeitgeber FC Bayern zum Arbeitgeber DFB wechseln, würde mir das lediglich ein Schmunzeln entlocken.“

Rundumschlag gegen Bierhoff

Insbesondere Oliver Bierhoff, der zuletzt öffentlich mit Flick liebäugelte, bekommt sein Fett weg. Der DFB-Direktor tue „immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff“, so Rummenigge.

Der DFB-Ehrenspielführer poltert weiter: „Egal ob es zum Beispiel seine Kritik am deutschen Nachwuchs oder der Trainerausbildung war. Bei allem war der Sportdirektor Oliver Bierhoff federführend seit 15 Jahren verantwortlich und mit im Boot. Darüber würde ich mir Gedanken machen und über nichts anderes. Außerdem finde ich es […] Joachim Löw gegenüber illoyal, auf dem Trainerposten Planungsspiele öffentlich für die Zukunft aufzustellen.“

„Brauchen Verständnis der Spieler“

Abseits seines Rundumschlags gegen Bierhoff spricht Rummenigge auch noch über einige Spieler-Personalien bei den Bayern. Interessant ist insbesondere der Wasserstand, den der Klub-Boss bei Mittelfeldspieler Leon Goretzka (25) abgibt. Angesprochen auf Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2022 hinaus deutet Rummenigge Komplikationen an.

Nach langer Einleitung schließt der 65-Jährige: „Ich mache da keinen Hehl daraus: Wir werden nicht alles mitmachen können und brauchen da auch das Verständnis der Spieler.“ Womit er Abstriche beim Gehalt in Zeiten der Coronakrise meint. „Korrekturen“ seien „unvermeidlich“. Scheint so, als sei man diesbezüglich mit Goretzka recht weit von einer Einigung entfernt.