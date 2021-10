Gakpo flirtet mit Bayern: „Macht mich stolz“

Cody Gakpo fühlt sich vom kolportierten Interesse des FC Bayern geschmeichelt. Gegenüber ‚Voetbal International‘ sagt der Flügelstürmer der PSV Eindhoven: „Das ist natürlich ein sehr großer Klub, es ist schön, wenn man mit so etwas in Verbindung gebracht wird. Das macht mich stolz.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Juli, Gakpo feierte kurz zuvor bei der EM sein Länderspieldebüt für die Niederlande, ploppten erstmals Gerüchte um den deutschen Rekordmeister und den 1,89 Meter großen Rechtsfuß auf. Zu einem Wechsel kam es bekanntlich nicht, doch die Bayern halten weiter die Augen offen – auch Ajax Amsterdams Antony (21) gilt als Kandidat.

Gakpo, vertraglich bis 2025 an Eindhoven gebunden, meint: „Wenn es konkret wird, muss man natürlich ernsthaft darüber nachdenken. Aber ich muss vor allem auf meine Karriere achten und darauf, was das Beste für mich ist.“

„Wenn mein Gefühl sagt: Es ist Zeit, dann ist es Zeit“

Wichtig ist dem Angreifer, auch künftig auf viel Spielzeit zu kommen: „Der Plan, den ich habe, ist nicht in Stein gemeißelt, aber Entwicklung und Perspektive sind sehr wichtige Aspekte. Es ist nicht die Absicht, dass ich, wenn ich den Schritt mache, irgendwo auf der Bank lande.“

Bei der PSV ist Gakpo gesetzt, verbuchte in der laufenden Saison zwölf Scorerpunkte (fünf Tore, sieben Assists) in 17 Pflichtspielen. Bei einem möglichen Vereinswechsel will er sich „nicht von anderen Meinungen leiten lassen, sondern auf mein Bauchgefühl hören. Wenn mein Gefühl sagt: Es ist Zeit, dann ist es Zeit.“