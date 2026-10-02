Trotz gutem Saisonstart: Drei klare Verlierer bei Schalke

Ron Schallenberg (27)

Für den Sechser war der Auftakt besonders bitter: Nach seiner Roten Karte am ersten Spieltag beim FC Augsburg (0:3) musste Schallenberg für zwei Spiele aussetzen und dabei zusehen, wie sich Neuzugang Satoshi Tanaka (24) im Mittelfeldzentrum an der Seite von Soufiane El-Faouzi (24) bärenstark einfügte. Auch wenn Trainer Miron Muslic als Fan gilt, ist Schallenberg in der Rangordnung vorerst hinter den laufstarken Japaner abgerutscht.

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Mertcan Ayhan (20)

In den vergangenen drei Partien kassierten die Königsblauen nur ein Gegentor, unter anderem bei den 0:0-Remis gegen den FC Bayern und die SV Elversberg stand die Null. Nur geringfügig dazu beitragen konnte Ayhan, der den klammen Schalkern eigentlich zukünftig eine hohe Ablöse bescheren soll. Bislang kam das Toptalent, das seinen Vertrag Ende Juli bis 2030 verlängerte, nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Vitalie Becker (21)

Auch der gebürtige Bottroper unterschrieb im Sommer einen neuen Vertrag, hat auf der linken Schiene allerdings den neuen Platzhirsch Robin Gosens (32) vor der Nase. Immerhin: Becker kann vom 24-fachen deutschen Nationalspieler einiges lernen und sammelte bis dato zumindest 107 Bundesliga-Minuten. So steil wie im Aufstiegsjahr verläuft die Entwicklungskurve des Eigengewächses aber nicht mehr.