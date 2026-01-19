Bundesliga-Wechsel: Dinkci mit klarem Wunschziel

Beim SC Freiburg spielt Eren Dinkci keine Rolle mehr. Der 24-Jährige stand zuletzt Ende November im Kader, Julian Schuster findet keine Rolle für den Angreifer. Deshalb schaut sich der Rechtsfuß nach einem neuen Klub um.

Im 1. FC Köln, dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Heidenheim haben gleich drei Bundesligisten Interesse an Dinkci angemeldet. In Heidenheim hatte der gebürtige Bremer schon vor seinem Wechsel zum SC Freiburg im Sommer 2024 ein Jahr auf Leihbasis gespielt.

Kein Platz in Bremen?

Laut der ‚DeichStube‘ verfolgt Dinkci aber einen anderen Plan. Er wolle „unbedingt zum SV Werder Bremen zurückkehren“. Gespräche zwischen dem Verein und der Spielerseite habe es bereits gegeben.

Dinkci wolle wieder näher zur Familie und fühle sich im Breisgau nicht wohl. Er strebe zwar einen Wechsel zum SVW an, dieser sei nach aktuellem Stand allerdings nicht wahrscheinlich. Erst kürzlich hat Werder in Jovan Milosevic (20) einen neuen Stürmer verpflichtet und die Transferbemühungen vorerst für beendet erklärt.

Hintertür durch Schmid

Laut der ‚DeichStube‘ will Freiburg bei einem Verkauf die Ablöse wieder einspielen, die Dinkci vor eineinhalb Jahren gekostet hat. Der Sport-Club hatte damals fünf Millionen Euro an die Weser überwiesen. Eine Summe in dieser Größenordnung könnte Werder nur aufbringen, sollte Romano Schmid (25) noch im Winter zu Leeds United wechseln.