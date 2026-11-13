Hartes Urteil: DFB-Elf „fehlt es schlicht an Qualität“

Ex-Bundestrainer Joachim Löw sieht den Zustand der deutschen Nationalmannschaft kritisch. Die Schuld dafür sei allerdings weniger beim DFB und seinen Trainern zu suchen als bei den Bundesligavereinen, erklärt der 66-Jährige dem ‚kicker‘ und verweist auf die letzten erfolglosen Turniere unter ihm selbst, Hansi Flick und Julian Nagelsmann: „Am Ende fehlt es uns auf einigen Positionen nicht an der Einstellung, nicht an der Taktik, sondern schlicht an Qualität. Insbesondere im Kreieren spielerischer Lösungen sind uns andere Nationen individuell voraus.“ Vor allem an Lösungen mit Ball mangele es im deutschen Spiel und das sei ein Spiegelbild der Bundesliga, in der es viele Mannschaften gebe, die „reaktiven Fußball spielen, und das missfällt mir“.

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Den Anschluss an die Weltspitze wieder zu schaffen, braucht Zeit, so Löw, der die Hauptverantwortung den deutschen Klubs zuschiebt: „Es ist komplex, weil der DFB allein nicht für die Ausbildung vor Ort zuständig ist. Den Großteil der Ausbildung macht der Verein, von klein auf.“ Vielen Klubs gehe es nicht primär um die beste individuelle Förderung junger Spieler, sondern um den Klassenerhalt und das sportliche Überleben. Dass dabei teilweise in zehn Jahren 15 unterschiedliche Trainer mit „völlig unterschiedlichen Ausrichtungen“ engagiert werden, sei problematisch. Die Verpflichtung von Jürgen Klopp findet Löw gut, doch „man darf von ihm keine Wunder erwarten. Er muss Zeit bekommen, seine Mannschaft muss sich finden. Das Urteil wird aber immer dann gefällt, wenn man von einem Turnier nach Hause fährt.“