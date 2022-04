„Ein paar neue Stürmer holen“: Die Kandidaten für Manchester United

Am Donnerstagabend holte Manchester United ein Remis gegen den überlegenen FC Chelsea (1:1). Den Treffer für die Red Devils erzielte wieder mal Cristiano Ronaldo. Nach der Partie beteuerte Interimstrainer Ralf Rangnick, dass sein Team sich „sehr auf Cristiano“ verlasse. Der Portugiese hat jedoch nur noch ein Jahr Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um für die Zukunft bestens gewappnet zu sein, müsse man auf dem Sommer-Transfermarkt aktiv sein, so Rangnick. „Wir müssen uns darauf konzentrieren, ein paar neue Stürmer zu holen, das ist sicher“, erklärt der 63-Jährige, der nach Beendigung seiner Interimstätigkeit als Trainer in die Beraterrolle bei United zurückkehrt und bei Transferentscheidungen mitwirken wird.

Darwin Núñez (22, Benfica Lissabon)

Die am heißesten gehandelte Aktie für den Sommer ist wohl die von Darwin Núñez. Der Mittelstürmer von Benfica Lissabon wird von einigen Topklubs umworben – darunter einigen Berichten zufolge auch Manchester United. Der Uruguayer wäre wohl die Königslösung für die zentrale Position im Angriff.

Núñez wies in der Champions League bereits seine Leistungsfähigkeit nach und hat aufgrund seines Alters noch enormes Entwicklungspotenzial. Ein Transfer des Torjägers würde aber voraussichtlich einen großen Teil des Budgets verschlingen, das Erik ten Hag für den Kaderumbruch zur Verfügung steht.

Harry Kane (28, Tottenham Hotspur)

Gerüchte um einen Wechsel von Harry Kane halten sich vor allem in England hartnäckig in den vergangenen Jahren. Ein Wechsel zu Manchester City scheiterte im Sommer 2021 offenbar auf der Zielgeraden. Inzwischen orientieren sich die Citizens um, Erling Haaland von Borussia Dortmund soll kommen.

Vor einem Monat wurde berichtet, Kanes Spur zu United wäre wieder heiß, nachdem man vor einem Jahr noch den Kürzeren gegen den Stadtrivalen zog. Die Verantwortlichen beschäftigen sich scheinbar wieder mit dem Torjäger von Tottenham Hotspur.

Sébastian Haller (27, Ajax Amsterdam)

Für Sébastian Haller wäre ein Wechsel nach Manchester der zweite Versuch, in der Premier League Fuß zu fassen. Eineinhalb Jahre lang suchte der ivorische Sturmtank sein Glück bei West Ham – vergebens. Bei Ajax Amsterdam fand Haller sein Glück wieder.

Unter ten Hag, der ab Sommer bei den Red Devils übernimmt, zeigt Haller Woche für Woche gute Leistungen für Ajax und liefert auch in der Champions League ab. Elf Treffer in acht Spielen sind eine beachtliche Quote in der Königsklasse. Neben United sollen auch Borussia Dortmund und der FC Bayern mit einer Verpflichtung liebäugeln.

Antony (22, Ajax Amsterdam)

Ein weiterer Spieler aus Ajax, den ten Hag eventuell mit nach England nehmen könnte, ist Antony. Der brasilianische Flügelstürmer wurde in den vergangenen Wochen mit einem Transfer zu United in Verbindung gebracht. 65 Millionen Euro Ablöse stehen zur Debatte.

Paulo Dybala (28, Juventus Turin)

Paulo Dybalas Vertrag läuft zum Saisonende aus. Der Argentinier könnte sich als echtes Schnäppchen herausstellen. Berichten aus Italien zufolge sprach sich ten Hag dafür aus, den Argentinier ins Old Trafford zu holen. Neben United beschäftigen sich wohl auch der FC Arsenal, der FC Chelsea und Newcastle United sowie zahlreiche Vereine aus anderen europäischen Topligen mit La Joya.