BVB: Erster Winter-Zugang schon im Blick

Schon im Sommer war ein Transfer von Marcel Regula (19) zu Borussia Dortmund ein ganz heißes Thema. Mit dem Offensivspieler und dessen Verein Zaglebie Lunin war sich der BVB im Zuge der schweren Kreuzbandverletzung von Giannis Konstantelias (23) einig, entschied sich dann aber doch für Ethan Nwaneri (19).

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Vom Tisch ist ein Regula-Wechsel damit nicht. Nach Informationen der ‚Bild‘ befasst man sich in Dortmund weiterhin mit dem Polen, der jüngst erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft stand. Bereits für das kommende Winter-Transferfenster sei Regula erneut ein Thema. Sollte der BVB im Januar nachlegen, stehe dessen Name „schon jetzt weit oben auf der Liste“.

Schwarz-Gelb empfinde den Kader auf Außen als zu dünn besetzt. Regula ist vielseitig einsetzbar, sowohl hinter den Spitzen als auch auf den Flügeln kann er ran.