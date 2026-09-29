Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

BVB: Erster Winter-Zugang schon im Blick

Der BVB könnte im Januar noch einmal in der Offensive nachlegen. Ein alter Bekannter wird gehandelt.

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Ole Book vor dem BVB-Logo @Maxppp

Schon im Sommer war ein Transfer von Marcel Regula (19) zu Borussia Dortmund ein ganz heißes Thema. Mit dem Offensivspieler und dessen Verein Zaglebie Lunin war sich der BVB im Zuge der schweren Kreuzbandverletzung von Giannis Konstantelias (23) einig, entschied sich dann aber doch für Ethan Nwaneri (19).

Unter der Anzeige geht's weiter

Vom Tisch ist ein Regula-Wechsel damit nicht. Nach Informationen der ‚Bild‘ befasst man sich in Dortmund weiterhin mit dem Polen, der jüngst erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft stand. Bereits für das kommende Winter-Transferfenster sei Regula erneut ein Thema. Sollte der BVB im Januar nachlegen, stehe dessen Name „schon jetzt weit oben auf der Liste“.

defaultAltAttribute

Schwarz-Gelb empfinde den Kader auf Außen als zu dünn besetzt. Regula ist vielseitig einsetzbar, sowohl hinter den Spitzen als auch auf den Flügeln kann er ran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ekstraklasa
BVB
Zagłębie
Marcel Wojciech Reguła

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ekstraklasa Ekstraklasa
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Zagłębie Logo Zaglebie Lubin SSA
Marcel Wojciech Reguła Marcel Wojciech Reguła
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert