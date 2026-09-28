Barça: Yamal-Kumpel soll gehen

Alejandro Balde hat offenbar keine Zukunft mehr beim FC Barcelona und könnte den Klub bereits im Winter verlassen. Wie ‚El Nacional‘ berichtet, sieht Trainer Hansi Flick den 22-jährigen Linksverteidiger nicht mehr als wichtigen Spieler für sein Team. Das Eigengewächs der Katalanen hat auch seinen Status als Rotationsspieler mittlerweile verloren, kam in der laufenden Spielzeit bisher nur zu einem Kurzeinsatz.

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Die Gründe sind laut Bericht rein sportlicher Natur, Flick „will andere Spielertypen, die taktisch zuverlässiger sind und die Struktur der Mannschaft besser aufrechterhalten können“. Derzeit spreche alles für eine Leihe mit Kaufoption im Januar. Der FC Liverpool, Manchester United und Juventus Turin haben sich als mögliche Ziele herauskristallisiert. Baldes Vertrag bei Barça läuft noch bis 2028. Der Linksfuß hat eine enge Beziehung zu Superstar Lamine Yamal (19), der mit der Behandlung seines Freundes nicht zufrieden sein soll.