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Premier League

70 Millionen: Neue Entwicklungen im Leão-Poker

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano | Teamtalk
Rafael Leão ist enttäuscht @Maxppp

Rafael Leão eröffnen sich nun offenbar doch Möglichkeiten, um den AC Mailand zu verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben Klubs aus Saudi-Arabien beim schnellen Flügelspieler vorgefühlt, der im Sommer eine Luftveränderung anstrebt.

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Leão warte zwar noch auf europäische Klubs, ein Wechsel in die Wüste sei für den portugiesischen WM-Fahrer jedoch auch eine Option. ‚Teamtalk‘ berichtet ergänzend, dass Tottenham Hotspur an einem Deal arbeitet und bereits lose Gespräche mit dem 27-Jährigen geführt hat. Als Ablöse stehen dem Vernehmen nach 60 bis 70 Millionen Euro im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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