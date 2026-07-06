70 Millionen: Neue Entwicklungen im Leão-Poker

Rafael Leão eröffnen sich nun offenbar doch Möglichkeiten, um den AC Mailand zu verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben Klubs aus Saudi-Arabien beim schnellen Flügelspieler vorgefühlt, der im Sommer eine Luftveränderung anstrebt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leão warte zwar noch auf europäische Klubs, ein Wechsel in die Wüste sei für den portugiesischen WM-Fahrer jedoch auch eine Option. ‚Teamtalk‘ berichtet ergänzend, dass Tottenham Hotspur an einem Deal arbeitet und bereits lose Gespräche mit dem 27-Jährigen geführt hat. Als Ablöse stehen dem Vernehmen nach 60 bis 70 Millionen Euro im Raum.