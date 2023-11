Union: Fischer-Trennung besiegelt

Die Ära von Urs Fischer bei Union Berlin ist zu Ende. Wie die Eisernen offiziell mitteilen, hat man sich mit dem 57-Jährigen einvernehmlich auf ein Ende der seit 2018 andauernden Zusammenarbeit geeinigt. Interimsweise übernimmt U19-Trainer Marco Grote. FT berichtete bereits vor der Entlassung exklusiv von der Entscheidung.

„Die letzten Wochen haben sehr viel Kraft gekostet. Wir haben viel versucht, die Mannschaft hat viel aufgewendet, aber es hat sich nicht in Ergebnissen ausgezahlt. Für das Vertrauen, das ich hier jederzeit gespürt habe, bin ich sehr dankbar. Trotzdem fühlt es sich richtig an, wenn jetzt eine Veränderung passiert: Manchmal hilft einer Mannschaft eben doch ein anderes Gesicht, eine andere Art der Ansprache, um eine Entwicklung auszulösen“, so Fischers Worte.