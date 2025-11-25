Deutsche Klubs erkundigen sich nach Lustrinelli

Mauro Lustrinelli könnte es in der Zukunft auf die Bundesliga-Trainerbank führen. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich mehrere deutsche Erstligisten beim Coach des FC Thun erkundigt und Informationen eingeholt. Der 49-Jährige steht mit dem Aufsteiger sensationell mit sechs Punkten Vorsprung vor dem BSC Young Boys an der Tabellenspitze der Schweizer Super League.

Derzeit befasse sich Lustrinelli zwar nicht mit einem Wechsel, künftig könne ein Engagement in der Bundesliga jedoch ein Thema werden. Der Schweizer genieße mit seinem offensiv ausgerichteten Spielstil auch in Deutschland einen ausgezeichneten Ruf. Seit 2022 ist der frühere Nationalspieler als Chefcoach in Thun tätig. Zuvor hatte er unter anderem erfolgreich die Schweizer U21-Nationalmannschaft betreut und in Thun als Co-Trainer unter Urs Fischer gearbeitet.