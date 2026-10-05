DFB: Drei Erkenntnisse nach dem Griechenland-Spiel

Mittfeld-Achse findet sich

Die Unkenrufe nach dem Serbien-Sieg (2:0) waren unüberhörbar. Zwar war die Freude über den ersten Klopp-Sieg groß, der Gegner sei aber auch sehr dankbar gewesen. Klopp wollte das vor dem Rückspiel gegen Griechenland nicht so stehen lassen, immerhin habe man selbst dafür gesorgt, dass sich die Serben nicht entfalten konnte. Großen Anteil daran hatte das Mittelfeld um den laut Klopp „Maschinenraum“ Aleksandar Pavlovic (22), den „ganz feinen Fußballer“ Tom Bischof (21) sowie den „außergewöhnlichen Spieler“ Florian Wirtz (23). Was gegen Serbien begonnen, hat sich am gestrigen Sonntagabend manifestiert.

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Das Dreier-Zentrum funktioniert und harmoniert hervorragend. Auch wenn Bischof gegen stärkere Griechen (FT-Note 3,5) nicht ganz so dominieren konnte wie noch gegen Serbien (FT-Note 2), konnte der Verbund die Hellenen in Thessaloniki über weite Streken in Schach halten. Deswegen Joshua Kimmich (31) oder Felix Nmecha (25) abschreiben, käme selbstredend zu früh. Wenn das Duo die Form aus der Vorsaison findet, wird es schon allein aufgrund der internationalen Erfahrung auch unter Klopp gesetzt sein. Der Druck vor allem durch Bischof und Pavlovic nimmt aber zu.

Urbig, Treu und Scherhant sammeln Argumente

Neben den drei Zentrumsspielern setzte Klopp gegen Griechenland ein zweites Mal infolge auf Derry Scherhant (23) und Jonas Urbig (23), Philipp Treu (25) war gar der einzige DFB-Profi, der auf drei von vier mögliche Startelfeinsätze kam. Die gestrige Nominierung von Urbig war nicht unumstritten, ist er immerhin beim FC Bayern weiterhin nur die Nummer zwei. Der Backup von Manuel Neuer (40) überzeugte aber auch gegen Griechenland, verhinderte direkt in der zweiten Minute mit einer Glanzparade den frühen Rückstand. Vier Monate lange wartete die DFB-Elf auf ein Zu-Null-Spiel, gegen Griechenland konnte der Euskirchener dies in seinem zweiten Länderspiel überhaupt sogar direkt wiederholen.

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Bei Scherhant und vor allem Treu muss die Frage erlaubt sein, ob das Freiburg-Duo erst nach der WM mit dem Fußballspielen angefangen hat oder warum die beiden beim vorherigen Bundestrainer überhaupt keine Rolle gespielt haben. Jahrelang galt die Rechstverteidiger-Position als die große Achillesferse der Deutschen, in drei von vier Spielen unter Klopp agiert dort nun ein Außenverteidiger, der schon jetzt gesetzt ist. Überraschend ist dies aber mitnichten, in der vergangenen Saison absolvierte Treu in einer bockstarken Freiburger Mannschaft 46 Pflichtspiele. Offenbar lohnt es sich doch, auch Europa League-Spiele anzusehen.

El Mala fällt ab

Wer sollte auf Linksaußen spielen? Derry Scherhant Kevin Schade Said El Mala Chris Führich Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Nach der Verletzung von Lennart Karl (18) nominierte Julian Nagelsmann für die WM zum Ärger vieler Assan Ouédraogo (20) nach und verzichtet auf Said El Mala. Klopp hält größere Stücke auf den Kölner und verhalf ihm gegen Serbien zu seinem Länderspiel-Debüt. Auch gegen Griechenland wurde El Mala eingewechselt, konnte die Chance aber erneut nicht nutzen und erhielt die schlechteste FT-Note aller DFB-Profis (5,5). Zunächst positionsfremd auf rechts spielend war der Offensivspieler komplett deplatziert, viel besser wurde es später auf dem linken Flügel aber auch nicht. Der 20-Jährige wird sicher weitere Chancen bekommen, stehen seine Qualitäten doch außer Frage. Die Konkurrenten Scherhant und Kevin Schade (24) konnten aber deutlich mehr Argumente sammeln.