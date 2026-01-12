Bundesligisten mit immer besseren Karten bei Chérif

Angreifer Sidiki Chérif will nicht innerhalb der Ligue 1 wechseln. Nach FT-Informationen hat Sidiki Chérif das Angebot des Paris FC abgelehnt. Der 19-Jährige möchte nicht zum Hauptstadtklub wechseln. Aus der Bundesliga sind der Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am 19-Jährigen interessiert.

Vor allem die SGE drückte zu Beginn der Transferperiode bei Chérif aufs Gaspedal. Paris hat 25 Millionen Euro für den Rechtsfuß von SCO Angers geboten, günstiger dürfte es auch für die Bundesligisten nicht werden. Die Hessen haben in diesem Winter in Younes Ebnoutalib (22) und Arnaud Kalimuendo (23) bereits zwei Mittelstürmer verpflichtet. Dennoch ist Markus Krösche auf der Suche nach einem weiteren Angreifer.