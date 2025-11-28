Nach Flop-Wechseln: Bayern behält Trio im Blick

Christoph Freund hat über Leihspieler Jonah Kusi-Asare (18) und die Sommerverkäufe Paul Wanner (19) und Adam Aznou (19) gesprochen und den Talenten Durchhaltevermögen ans Herz gelegt. „Ja, es gibt immer wieder so Phasen in der Fußballkarriere, wo es mal bisschen schwierig ist, auch für junge Spieler. Da müssen sie sich jetzt durchkämpfen“, sagt der Sportdirektor des FC Bayern gegenüber ‚Sky‘, „wir haben ja Kusi verliehen, die anderen beiden Spieler haben wir fix transferiert.“

Bei seiner Leihstation FC Fulham kommt Kusi-Asare überhaupt nicht zum Zug, durfte bislang erst eine Minute in der Premier League ran. Ansonsten fehlte der Mittelstürmer oftmals sogar im Kader. Es sei der Wunsch des Youngsters gewesen, sich im Sommer an die Cottagers verleihen zu lassen, meint Freund, der bilanziert: „Es ist bisher nicht so einfach, sich dort zu adaptieren oder wirklich auf Spielzeit zu kommen.“

Leih-Abbruch im Winter?

Der Bayern-Boss betont zugleich: „Aber es kann auch ein wichtiger Schritt in seiner Karriere sein, dass er sich vielleicht dort jetzt durchsetzt, dass er an diese Intensität gewöhnt wird. Von dem her, er ist auch noch ein sehr junger Spieler. Es ist eine interessante und große Challenge für ihn. Aber ich bin gespannt, was sich da in den nächsten Monaten noch tut.“

Fulham könnte Kusi-Asare per Kaufoption über zwölf Millionen Euro festverpflichten, die Bayern hätten für diesen Fall eine Rückkaufoption. Angesichts des bisherigen Leihverlaufs quasi ausgeschlossen, dass es dazu kommen wird. Nicht undenkbar, dass sogar darüber nachgedacht wird, das Gastspiel im Winter vorzeitig zu beenden und nach einem neuen Abnehmer Ausschau zu halten.

Wanner und Aznou „aktuell kein Thema“

Wanner (PSV Eindhoven) und Aznou (FC Everton) haben die Münchner im Sommer fest abgegeben, allerdings auch hier den Zugriff nicht gänzlich verloren. Jedoch können sich die beiden hochgehandelten Talente bis dato nicht für eine Rückkehr empfehlen.

Die PSV blätterte immerhin 15 Millionen Euro für Wanner hin. Die magere Ausbeute seitdem: Ein Startelfeinsatz, noch keine Torbeteiligung. Die vergangenen fünf Ligapartien saß der Offensivspieler 90 Minuten auf der Bank. Bei Aznou sieht die bisherige Bilanz noch düsterer aus. Der neun Millionen Euro teure Linksverteidiger kam für die Everton-Profis noch gar nicht zum Einsatz, spielte zuletzt am Dienstag für die U21 bei der 0:1-Niederlage gegen den AFC Rochdale im Nachwuchspokal.

„Da wird es vielleicht die Möglichkeit geben, aber aktuell glaube ich ist es kein Thema“, stellt Freund im Hinblick auf etwaige Rückholpläne klar, „aktuell müssen sie beide schauen, dass sie auf Spielzeiten kommen, dass sie reinkommen in ihre Mannschaft. Und ich glaube, da ist der Fokus drauf ausgelegt bei den beiden Spielern.“