Neuer Klub für Ex-Münchner Aznou

Für Adam Aznou geht es wohl bald nach Spanien. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 20-Jährige vor einer Leihe zum FC Málaga steht. Beim Aufsteiger in die La Liga soll der Linksverteidiger Spielpraxis sammeln.

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Diese hat er in seinem ersten Jahr beim FC Everton nur selten erhalten. Lediglich zwei Pflichtspiele absolvierte der dreifache marokkanische Nationalspieler in einem Jahr bei den Toffees. Im Sommer 2025 hatte Everton neun Millionen Euro für Aznou an den FC Bayern überwiesen.