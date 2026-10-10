Kein Weg führt an Scherhant vorbei

Nach Ansicht der FT-User sollte Bundestrainer Jürgen Klopp auf Derry Scherhant (23) bauen. 69 Prozent der Teilnehmer sehen den Freiburg-Profi auf Linksaußen. Damit setzt er sich klar gegen seine Kontrahenten Kevin Schade (14 Prozent), Said El Mala (zwölf Prozent) und Chris Führich (fünf Prozent) durch.

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Wer sollte auf Linksaußen spielen? Derry Scherhant Kevin Schade Said El Mala Chris Führich Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Scherhant wurde in der zurückliegenden Länderspielpause erstmals für das DFB-Team nominiert und überzeugte auf Anhieb. Das starke Deutschland-Debüt rundet den überragenden Saisonstart des Offensivspielers ab (neun Scorerpunkte in sieben Freiburg-Spielen).