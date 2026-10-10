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FT-Kurve Bundesliga

Kein Weg führt an Scherhant vorbei

von Julian Jasch
Derry Scherhant im Spiel gegen Griechenland @Maxppp

Nach Ansicht der FT-User sollte Bundestrainer Jürgen Klopp auf Derry Scherhant (23) bauen. 69 Prozent der Teilnehmer sehen den Freiburg-Profi auf Linksaußen. Damit setzt er sich klar gegen seine Kontrahenten Kevin Schade (14 Prozent), Said El Mala (zwölf Prozent) und Chris Führich (fünf Prozent) durch.

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Wer sollte auf Linksaußen spielen?
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Scherhant wurde in der zurückliegenden Länderspielpause erstmals für das DFB-Team nominiert und überzeugte auf Anhieb. Das starke Deutschland-Debüt rundet den überragenden Saisonstart des Offensivspielers ab (neun Scorerpunkte in sieben Freiburg-Spielen).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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