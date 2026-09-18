Der DFB darf bei Samba nichts dem Zufall überlassen

Am gestrigen Donnerstagabend durfte Floyd Samba (17) erstmals für die Profis von Manchester City ran. Und legte ein Traumdebüt hin, das besser kaum hätte laufen können.

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Gleich zwei Treffer erzielte der 1,83 Meter große Rechtsfuß beim 5:0-Sieg im EFL Cup gegen Norwich City. Insgesamt zeigte Samba, der als gelernter Mittelfeldspieler im Sturmzentrum aufgestellt wurde, eine ordentliche Vorstellung, von der man sich auf der Insel begeistert zeigt.

City-Coach Enzo Maresca würdigte im Anschluss an die Partie: „Die beiden Tore waren erfreulich, und insgesamt hat er eine gute Leistung gezeigt. Er ist sicher kein klassischer Neuner, aber er hat seine Sache gut gemacht. Er ist sehr torgefährlich, daher war es ein sehr gutes Spiel für ihn.“

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Es ist der Höhepunkt einer turbulenten Woche für den aufstrebenden Teenager. Erst am Montag wurde Samba von Juniorentrainer Hanno Balitsch für die anstehenden Länderspiele der deutschen U19-Nationalmannschaft nominiert. Aber aufgepasst: Auf Verbandsebene stehen dem Sohn von Ex-Profi Christopher Samba (Hertha BSC) zahlreiche Türen offen.

Vier Wege möglich

Bislang lief der technisch versierte Youngster schon elfmal für englische Auswahlmannschaften auf. Zudem ist Samba aufgrund der Wurzeln seines Vaters theoretisch sowohl für Frankreich als auch die Demokratische Republik Kongo spielberechtigt.

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Für den DFB gilt es also, dem Shootingstar frühzeitig eine Perspektive aufzuzeigen und nichts dem Zufall zu überlassen. Mit der U19-Nomierung wurde jetzt ein wichtiger Schritt in die richte Richtung getan.