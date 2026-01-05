Schwere Verletzung bei Gvardiol bestätigt

Bei Manchester City herrscht nun Gewissheit über die Verletzung von Josko Gvardiol. Im Spiel gegen den FC Chelsea (1:1) zog sich der 23-jährige Kroate einen Schienbeinbruch am rechten Bein zu. Das geben die Skyblues am Montagabend offiziell bekannt.

Im Laufe der Woche kommt der Nationalspieler unters Messer, anschließend werden weitere Untersuchungen und Rehamaßnahmen über die Ausfallzeit des Leistungsträgers entscheiden. Die schwere Blessur des Verteidigers hängt aller Voraussicht nach auch mit dem gesteigerten Interesse der Cityzens an einem Winter-Transfer von Marc Guéhi (25/Crystal Palace) zusammen.