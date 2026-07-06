DFB ködert Klopp mit Traumgehalt

Der Deutsche Fussball-Bund will Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp finanziell den roten Teppich ausrollen. Wie ‚Absolut Fussball‘ und ‚Sports Illustrated‘ unisono berichten, sollen dem aktuellen RB-Funktionär bis zu zehn Millionen Euro offeriert werden. Laut ‚Sky‘ bewegt sich in diesen Sphären auch das aktuelle Gehalt als RBs Head of Global Soccer.

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Am Donerstag wird die DFB-Spitze um Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke nach New York City fliegen, um über das Wochenende vor Ort mit Klopp und dessen Berater Marc Kosicke zu verhandeln. Gesprochen werden soll neben dem Gehalt auch darüber, ob der 59-Jährige als Bundestrainer alle seine Sponsorenverträge fortführen kann. Fabrizio Romano ist sich unabhängig davon sicher, dass eine Zusammenarbeit zustande kommt.