Der SC Freiburg interessiert sich für das schwedische Toptalent Oliver Mansson (17) von IFK Göteborg. Wie ‚Sportbladet‘ berichtet, ließen die Breisgauer den zentralen Mittelfeldspieler bei der Ligapartie gegen Djurgardens IF (1:1) am gestrigen Mittwochabend beobachten. Auch Scouts von Manchester United, der AS Rom, Leicester City und dem FC Watford waren demnach zugegen, um sich die Leistung des schwedischen U18-Nationalspielers vor Ort anzusehen.

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„Es ist super, dass die Vereine hier sind. Wenn sie mich beobachten, ist das für mich eine Bestätigung, dass ich meine Sache gut gemacht habe. Aber ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt“, erklärt der Youngster gegenüber ‚Sportbladet‘. Göteborg-Sportdirektor Jesper Jansson bestätigt das grundsätzliche Interesse an seinem Schützling (Vertrag bis Ende 2028), konkrete Anfragen habe es allerdings noch nicht gegeben. Mansson hat sich in der laufenden Saison beim Tabellenneunten endgültig durchgesetzt und stand zuletzt zwölfmal in Serie in der Startelf.