Traum-Gehalt: Greenwood wechselt für 40 Millionen

Al Ahli ist es wohl nicht gelungen, den Transfer von Mason Greenwood (24) zu Fenerbahce zu kapern. Fabrizio Romano zufolge geht der Türkei-Wechsel für 40 Millionen Euro plus zwei Millionen Boni über die Bühne. Manchester United kassiere davon rund zehn Millionen Euro aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung.

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Greenwood winkt in Istanbul ein bis 2030 gültiger Vertrag, der ihm jährlich zehn Millionen Euro netto einbringen soll. In der vergangenen Saison war er für Olympique Marseille an 37 Treffern direkt beteiligt (26 Tore, elf Assists).