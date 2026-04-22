Frankfurt: Der Preis für Futkeu

Nur einen Tag, nachdem Eintracht Frankfurt die Rückkehr von Noel Futkeu offiziell verkündet hat, sickert das Preisschild für den Torjäger der SpVgg Greuther Fürth durch. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Sportvorstand Markus Krösche bis zu zehn Millionen Euro für den 23-Jährigen fordert. Die SGE hatte Futkeu vor zwei Jahren für 250.000 Euro nach Mittelfranken verkauft und zahlt jetzt 1,3 Millionen, um die Rückkaufklausel zu aktivieren.

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Eine Zukunft am Main hat Futkeu offenbar aber nicht. Zuletzt hatte der RSC Anderlecht bereits seine Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt. Mit 15 Toren und fünf Vorlagen ist Futkeu die Lebensversicherung der abstiegsbedrohten Fürther. Dem Vernehmen nach hat sich der Zweitligist eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert und würde somit ebenfalls profitieren.