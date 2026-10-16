Chelsea: Knie-Desaster bei James

Erneut hat es Reece James schlimm erwischt. Der 26-jährige Rechtsverteidiger vom FC Chelsea musste sich nach einer Verletzung im Training einer Knieoperation unterziehen, geben die Blues bekannt. Dem Bericht zufolge hat der 29-fache Nationalspieler bereits seine Reha in Cobham begonnen. Berichten zufolge wird James seinem Team bis zu drei Monate fehlen und voraussichtlich erst im Janaur auf den Rasen zurückkehren.

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Chelsea Football Club has released the following update regarding Reece James. — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 16, 2026

Beim spektakulären 5:1-Sieg von Chelsea gegen den AFC Bournemouth am vergangenen Wochenende fehlte James kurzfristig im Kader. Trainer Xabi Alonso hatte angesprochen auf das Fehlen des Kapitäns noch gesagt, man müsse nun „Woche für Woche“ schauen, wann James wieder zur Verfügung steht. Jetzt ist klar, dass der Leistungsträger langfristig fehlt.