Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Chelsea: Knie-Desaster bei James

von Dominik Schneider - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Reece James nach Spielende @Maxppp

Erneut hat es Reece James schlimm erwischt. Der 26-jährige Rechtsverteidiger vom FC Chelsea musste sich nach einer Verletzung im Training einer Knieoperation unterziehen, geben die Blues bekannt. Dem Bericht zufolge hat der 29-fache Nationalspieler bereits seine Reha in Cobham begonnen. Berichten zufolge wird James seinem Team bis zu drei Monate fehlen und voraussichtlich erst im Janaur auf den Rasen zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim spektakulären 5:1-Sieg von Chelsea gegen den AFC Bournemouth am vergangenen Wochenende fehlte James kurzfristig im Kader. Trainer Xabi Alonso hatte angesprochen auf das Fehlen des Kapitäns noch gesagt, man müsse nun „Woche für Woche“ schauen, wann James wieder zur Verfügung steht. Jetzt ist klar, dass der Leistungsträger langfristig fehlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Reece James

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Reece James Reece James
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert