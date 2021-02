Finaleinzug dank Lewandowski-Doppelpack: Die Noten zum Bayern-Spiel

Standesgemäß übernahm der deutsche Rekordmeister von Beginn an die Kontrolle und zog sein Spiel tief in der Hälfte der Ägypter auf. Die Zielstrebigkeit und Überzeugung, unbedingt Tore schießen zu wollen, ließen die Bayern aber in den ersten Minuten vermissen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Al Ahly wollte seinerseits gerne mitspielen und stellte sich nicht freiwillig hinten rein, wurde aber durch die Bayern-Dominanz am Strafraum nahezu durchgehend festgenagelt. Das 1:0 durch Lewandowski war ein folgerichtiges Resultat der Überlegenheit.

Mit Beginn der zweiten Hälfte ließ es der Bundesliga-Spitzenreiter gemächlicher angehen – auf Kosten von Präzision und Dominanz. Der ägyptische Abomeister konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Mitte der Halbzeit nahmen die Bayern wieder stärker das Heft des Handelns in die Hand. Kurz vor Schluss machte Robert Lewandowski endgültig den Deckel drauf.

Tor

0:1 Lewandowski (17.): Coman spielt den Ball flach quer durch den Strafraum auf die linke Seite zu Gnabry, der überlegt für Lewandowski in der Mitte prallen lässt. Der Topstürmer lässt sich die Chance aus acht Metern nicht nehmen.

0:2 Lewandowski (85.): Choupo-Moting schickt auf der rechte Seite Sané steil. Der 25-Jährige wartet bis zur Grundlinie und kratzt den Ball kurz vor dem Tor-Aus hoch in den Sechzehner, wo Lewandowski nur noch einnicken muss.

Die Bayern-Noten

Eingewechselt:

62‘ Sané (2,5) für Gnabry

62‘ Choupo-Moting (3) für Müller

69‘ Tolisso (3) für Roca

77‘ Süle für Boateng

78‘ Musiala für Coman