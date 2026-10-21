Obwohl Alphonso Davies nach seiner Seuchensaison stark in die neue Spielzeit startete, bleibt der FC Bayern wohl offen für einen Verkauf. Sagt ein Interessent dem Linksverteidiger zu und stimmt die Ablöse, könnte Davies die Bayern verlassen, meldete zuletzt unter anderem die ‚Sport Bild‘.

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Eine Situation, die insbesondere Hansi Flick von einer erneuten Zusammenarbeit mit dem Kanadier träumen lässt. Das jedenfalls geht aus einem Artikel von ‚El Nacional‘ hervor. Die katalanische Online-Zeitung berichtet, dass der 25-Jährige Flicks Wunschlösung für hinten links ist.

Damit Bewegung in die Sache kommt, müsste der FC Barcelona zunächst aber Alejandro Balde verkaufen. Das 23-jährige Eigengewächs hat seinen Stammplatz verloren und ist ein Abgangskandidat im Winter. Ob Davies (hochdotierter Vertrag bis 2030) tatsächlich schon dann oder womöglich eher im kommenden Sommer zu haben wäre, bleibt abzuwarten.

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Flick machte Davies groß

Klar ist jedoch: Dass Flick den Linksfuß gerne in seinen Reihen wüsste, ist nicht abwegig. Der 61-Jährige war es, der Davies in der Triple-Saison 2019/20 zum Durchbruch bei den Bayern verhalf. Mit seinem aberwitzigen Topspeed würde Davies zudem bestens zur hohen Verteidigungslinie passen, die Flick heute in Barcelona praktizieren lässt.