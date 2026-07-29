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Bundesliga

Bayer 04: Spannende Transfer-Spur bei Terrier

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Martin Terrier beim Aufwärmen @Maxppp

Der Interessentenkreis für Martin Terrier erweitert sich offenbar. Nach Informationen des ‚kicker‘ buhlen zahlreiche Ligue 1-Vertreter um den 29-Jährigen. Insbesondere Ex-Klub Stade Rennes habe es auf den flexiblen Offensivakteur abgesehen.

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20 Millionen Euro überwies Leverkusen 2024 nach Rennes, seither kam Terrier aufgrund von Verletzungen aber nie richtig in Tritt. In diesem Sommer strebt der torgefährliche Franzose einen Tapetenwechsel an. Zuletzt wurde Terrier, dessen Vertrag unterm Bayer-Kreuz bis 2029 läuft, konkret mit Olympique Marseille in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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