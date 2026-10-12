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La Liga

Real: Courtois-Entscheidung gefallen

von Tom Steinmetzler - Quelle: Fabrizio Romano
Thibaut Courtois hebt den Zeigefinger nach oben @Maxppp

Die anvisierte Vertragsverlängerung von Thibaut Courtois bei Real Madrid nimmt immer konkretere Formen an. Laut Fabrizio Romano haben die Madrilenen eine grundsätzliche Einigung mit dem Torhüter über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags erzielt. Der 34-Jährige soll auch in der kommenden Saison als Nummer eins bei Real im Tor stehen.

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Courtois war 2018 für 35 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Madrid gewechselt. Seitdem ist er unangefochtener Stammkeeper. Für die Königlichen absolvierte der Belgier bisher 342 Pflichtspiele, in denen er 131 Mal ohne Gegentor blieb.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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