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Offiziell La Liga

Real bestraft Valverde & Tchouaméni

von Lukas Hörster - Quelle: realmadrid.com
Aurélien Tchouaméni und Fede Valverde nehmen Michael Olise in die Zange @Maxppp

Federico Valverde (27) und Aurélien Tchouaméni (26) werden nach ihrer körperlichen Auseinandersetzung zur Kasse gebeten. Wie Real Madrid mitteilt, werden die Streithähne jeweils 500.000 Euro Strafe zahlen.

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Real Madrid C.F.
Comunicado Oficial.
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Den Königlichen zufolge ist das interne Verfahren damit bereits abgeschlossen, mit Ausschluss vom Trainings- oder Spielbetrieb, wie in katalanischen Medien kolportiert wurde, ist also erstmal nicht zu rechnen. Am Sonntag (21 Uhr) tritt Real zum Clásico beim FC Barcelona an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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