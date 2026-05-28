Kiel: Krumrey zur Konkurrenz

Holstein Kiel parkt Torhüter Jonas Krumrey beim VfL Osnabrück. Der ‚Bild‘ zufolge sind die Verträge für eine Leihe bereits ausgehandelt, der Torhüter müsse nur noch zunächst sein Arbeitspapier in Kiel verlängern. Beim VfL soll Krumrey die neue Nummer eins in der 2. Bundesliga werden.

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Bei den Störchen war der 22-Jährige als Stammtorhüter in die Saison gegangen, verlor in der Rückrunde aber seinen Platz an Timon Weiner (27). Vor einem Jahr hatte die KSV Krumrey, der in der Jugend auch eine Saison beim FC Bayern verbrachte, für 150.000 Euro von RB Salzburg verpflichtet. Auch Energie Cottbus war an einer Leihe interessiert.