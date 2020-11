Infizierte Ukrainer gegen DFB-Elf im Einsatz

Die ukrainische Nationalmannschaft lief im Länderspiel gegen die DFB-Elf (1:3) am Samstag mit zwei positiv auf Corona getesteten Spielern auf. Das teilte der ukrainische Fußballverband mit. „Weitere Nachforschungen“ hätten positive Befunde bei Eduard Sobol, Yevhen Makarenko und Dmytro Riznyk ergeben.

Von diesem Trio kam lediglich Letztgenannter am Samstagabend nicht zum Einsatz. Bundestrainer Joachim Löw zeigt sich auf den Befund angesprochen überrascht: „Ich weiß nicht, was da in der Zwischenzeit bei der Ukraine passiert ist. Wir sind gestern und heute nochmal getestet worden. Wir waren bislang sehr diszipliniert.“ Ob die Ukraine nun am morgigen Dienstag gegen die Schweiz (20:45 Uhr) auflaufen kann, ist noch unklar.