Barça-Talent bei Atlético im Visier

Atlético Madrid hält im Hinblick auf den Sommer Ausschau nach Verstärkungen für das Mittelfeld und hat dabei Marc Bernal vom FC Barcelona ins Auge gefasst. Wie die ‚as‘ berichtet, steht der 18-Jährige bei den Colchoneros hoch im Kurs. Der Spanier ist bei den Blaugrana allerdings noch bis 2029 vertraglich gebunden.

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Nachdem Bernal fast die komplette vergangene Saison verletzungsbedingt verpasst hatte, kämpfte er sich in der laufenden Spielzeit wieder in die Mannschaft. Dennoch verbuchte der Youngster bisher lediglich sechs Startelfeinsätze. Die Konkurrenz ist mit Pedri (23), Frenkie de Jong (28), Gavi (21) und Marc Casadó (22) enorm. Letzterer soll ebenfalls auf dem Wunschzettel der Madrilenen stehen. Auch er passt ins Profil eines jungen, entwicklungsfähigen Mittelfeldspielers, der das Team von Diego Simeone dennoch auf Anhieb verstärken kann.