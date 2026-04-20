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Ligue 1

Fehlt Vitinha gegen Bayern?

von Julian Jasch
Vitinha 2526 @Maxppp

Vitinha (26) droht ein verletzungsbedingter Ausfall. Bei der gestrigen 1:2-Niederlage von Paris St. Germain gegen Olympique Lyon musste der Mittelfeldspieler bereits vor der Pause ausgewechselt werden, nachdem er unglücklich auf den Fuß aufgekommen war.

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PSG-Chefcoach Luis Enrique ließ nach der Partie durchblicken: „Es gibt nichts Positives zu berichten, wenn man einen Spieler so früh auswechseln muss. Wir warten die Untersuchungen ab und sehen dann weiter.“ Ob Vitinha im Champions League-Halbfinale gegen den FC Bayern zum Einsatz kommen kann, bleibt abzuwarten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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