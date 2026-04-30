Medien: Frankfurt legt Wahi-Preis fest

Nach einem durchwachsenen Jahr bei Eintracht Frankfurt ging Elye Wahi (23) im Winter zurück in die Ligue 1. Dort blüht der Angreifer als Gastspieler vom OGC Nizza wieder auf, in 15 Pflichtspielen traf er siebenmal und legte zwei weitere Tore auf.

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Eine Zukunft am Main hat der frischgebackene ivorische Nationalspieler (ein Länderspiel) trotz eines bis 2030 gültigen Arbeitspapieres voraussichtlich nicht. Vielmehr ziehen die Verantwortlichen im Sommer einen Verkauf in Betracht. Der türkischen Tageszeitung ‚Sabah‘ zufolge zeigen sich die Frankfurter ab 15 Millionen Euro verhandlungsbereit, ‚Sky‘ berichtet, dass der Wunschpreis der SGE bei 25 Millionen liegt.

Darüber hinaus beschäftigt sich abgesehen von Nizza auch Besiktas mit einem Wahi-Deal. Der angehende Europapokal-Teilnehmer soll bereits einen konkreten Vorstoß vorbereiten. In Frankfurt reibt man sich die Hände und hofft darauf, dass Wahi seinen Preis bei der WM noch ein wenig in die Höhe treibt.