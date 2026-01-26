Menü Suche
Die Details zum Omlin-Deal

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Jonas Omlin im Trainingsanzug @Maxppp

Zur Stunde absolviert Jonas Omlin (32) den Medizincheck bei Bayer Leverkusen, der Keeper wird von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verzichten die Fohlen bei dem Deal auf eine Leihgebühr, im Gegenzug übernehmen die Leverkusener das vollständige Gehalt des Schweizers.

Die Leihe ist eine direkte Reaktion auf die Verletzung von Bayer-Stammkeeper Mark Flekken (32), der mit einer Knieverletzung bis März ausfallen wird. Als Vertretung setzt die Werkself auf Janis Blaswich (32), Omlin soll zunächst als dessen Backup fungieren.

