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Offiziell 2. Bundesliga

Nürnberg macht Faye-Deal perfekt

von Simon Martis - Quelle: fcn.de
1 min.
Mikayil Faye im Trikot von Rennes @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg hat die Verpflichtung von Mikayil Faye offiziell bestätigt. Der Innenverteidiger wechselt für eine Saison auf Leihbasis von Stade Rennes zum Club. Darüber hinaus sicherten sich die Franken dem Vernehmen nach eine Kaufoption für den 22-jährigen Senegalesen.

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Mit Faye landet Nürnberg einen durchaus namhaften Neuzugang. Der Linksfuß stand in der Saison 2023/24 beim FC Barcelona unter Vertrag und wechselte anschließend für zehn Millionen Euro nach Rennes. In der vergangenen Spielzeit sammelte der Verteidiger während seiner Leihe zur US Cremonese erste Erfahrungen in der Serie A. Nun soll Faye unter Miroslav Klose in der 2. Bundesliga den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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