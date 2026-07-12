Rettungsmission: Italien holt Maldini zurück

Paolo Maldini soll die Squadra Azzurra wieder zum Erfolg führen. Wie der italienische Verband offiziell verkündet, übernimmt die ehemalige Nationalelf-Legende das Amt des Technischen Direktors und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. „Maldini war schon immer mein Ziel. ich dachte, er könnte die richtige Person sein, um den technischen Bereich des FIGC zu leiten, was nicht nur die A-Nationalmannschaft, sondern die gesamte Kette der Jugendnationalmannschaften umfasst“, lässt sich Verbandspräident Giovanni Malagò zitieren.

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Nach der erneut verpassten Weltmeisterschaft befindet sich der vierfache Weltmeister in einer schweren Krise. Maldini soll sowohl im Jugendbereich als auch bei den Senioren für höhere Standards und nötige Modernisierungen sorgen. Der 58-Jährige stand während seiner aktiven Zeit in 126 Länderspielen für Italien auf dem Feld.