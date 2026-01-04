Menü Suche
Rosenior reist nach London

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
Liam Rosenior ist Trainer von Hull City @Maxppp

Dass Liam Rosenior bald neuer Trainer des FC Chelsea wird, nimmt immer konkreter Form an. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, reiste der Chefcoach von Racing Straßburg am Sonntagabend bereits nach London, um am Montag die Gespräche mit den Blues zu intensivieren. Mit im Schlepptau: Straßburgs Präsident Marc Keller und der Sportdirektor David Weir.

Dem Bericht zufolge ist mit einem Vollzug aber erst dann zu rechnen, wenn die Nachfolge beim Ligue 1-Klub geregelt wurde. Momentan betreut die Profis von Chelsea Calum McFarlane, der normalerweise die U21 des großen Hauptstadtklubs trainiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
