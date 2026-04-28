Bayern-Wechsel: Der Stolperstein bei Gordon

Ein Sommerloch ohne Transfergerüchte wird es rund um den FC Bayern wohl nie geben. Bisher beherrscht Anthony Gordon und dessen möglicher Wechsel von Newcastle United an die Säbener Straße den Frühling. Bei den Münchnern steht der englische Linksaußen, der auch auf allen anderen Offensivpositionen zum Einsatz kommen kann, ganz weit oben auf der Wunschliste. Doch hinsichtlich der potenziellen Ablösesumme liegen beide Klubs weit auseinander – ursächlich ist ein wichtiges Detail.

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Denn laut ‚The Athletic‘ sicherte sich der FC Everton beim Verkauf von Gordon 2023 eine Weiterverkaufsbeteiligung, die den Toffees 15 Prozent des Gewinns beschert, den Newcastle mit einem Transfer erwirtschaftet. Für den Deal vor drei Jahren flossen 46 Millionen Euro Sockelablöse, hinzu können knapp sechs Millionen Euro an Boni kommen.

Everton-Klausel treibt den Preis nach oben

Im Bericht heißt es weiter, dass die Magpies mit dem Verkauf von Gordon zwingend einen hohen Gewinn erwirtschaften wollen. Auch, weil davon der genannte Prozentsatz an Everton abgeführt werden muss. Damit sich ein Geschäft lohnt, fordert Newcastle laut ‚The Athletic‘ umgerechnet 93 Millionen Euro.

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Das wäre wesentlich weniger als jene 120 Millionen Euro, die RB Leipzig dem Vernehmen nach für Yan Diomande (19) sehen will. Dennoch dürften die Bayern nicht dazu bereit sein, so knapp an der 100-Millionen-Marke für Gordon zu kratzen. Dass sich der deutsche Rekordmeister und Newcastle noch annähern und in einen Bereich bewegen, der eine Einigung zulässt, ist aktuell nicht abzusehen. Zu groß erscheint die Diskrepanz.

Für einen Deal spricht jedoch die interne Bewertung von Gordon. Das englische Fußballportal beruft sich auf Quellen aus dem Klub, die besagen, der Rechtsfuß sei bereits am Limit. In der Premier League erzielte Gordon lediglich sechs Tore, hinzu kommen zwei Assists. „Seine Leistungen im nationalen Wettbewerb waren unbeständig und oft enttäuschend“, lautet das Fazit. Das werden auch die Bayern bei der Preisevaluation auf dem Schirm haben.