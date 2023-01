Bayern sucht Innenverteidiger: Hybrid-Lösung muss her

Der FC Bayern sucht für den Sommer einen neuen Innenverteidiger. Das berichtet die ‚Sport Bild‘ in ihrer aktuellen Ausgabe. Damit soll auch der Abgang von Benjamin Pavard aufgefangen werden. Ein Jahr vor Vertragsende ist der 26-Jährige auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.

Auf seiner favorisierten Position im Abwehrzentrum ist Pavard allerdings meist nur als Aushilfe unterwegs. 106 seiner 140 Spiele für die Bayern absolvierte der Franzose hinten rechts. Im Zentrum stehen zur kommenden Saison Stand jetzt Dayot Upamecano (24), Matthijs de Ligt (23) und Lucas Hernández (26) zur Verfügung.

Pavard-Profil gesucht?

Das Trio ist in einem noch entwicklungsfähigen Alter und kostete zusammen fast 190 Millionen Euro Ablöse. Unwahrscheinlich daher, dass die Bayern noch einen reinen Innenverteidiger aus dem oberen Regal hinzuholen. Schlüssiger wäre da die Verpflichtung eines Spielers mit Pavard-Profil. Also jemanden, der sowohl innen als auch rechts verteidigen kann.

Dazu passt das zuletzt von ‚RMC‘ ins Spiel gebrachte Interesse an Axel Disasi (24) von der AS Monaco. Pavards Nationalmannschaftskonkurrent kann auf beiden Positionen ran. Doch laut der ‚Sport Bild‘ ist die Spur kalt. Bleibt abzuwarten, wer am Ende Recht behält.

Soforthilfe Blind könnte länger bleiben

Unterdessen hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic kürzlich ein Ass aus dem Ärmel gezaubert. Mit der Verpflichtung von Linksfuß Daley Blind (32) soll zumindest bis Saisonende der Ausfall von Hernández (Kreuzbandriss) aufgefangen werden.

Überzeugt der Niederländer, könnte er noch eine weitere Spielzeit bleiben und somit die Optionen im Abwehrzentrum erhöhen. Dann könnten die Bayern womöglich umplanen und einen reinen Rechtsverteidiger als Pavard-Ersatz und Konkurrenten zu Noussair Mazraoui (25) an Bord holen. Nach FT-Infos steht für diese Rolle Malo Gusto (19, Olympique Lyon) auf dem Bayern-Zettel.