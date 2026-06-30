Möglicher Rücktritt: Nagelsmann spricht Klartext

Bundestrainer Julian Nagelsmann denkt nach dem überraschenden WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 n.E.) nicht an einen Rücktritt. Das offenbarte der 38-Jährige gegenüber ‚Magenta TV‘: „Ich möchte weitermachen. Ich stehe bereit. Aber im Fußball hat man nicht alles selber in der Hand. Wenn der DFB es möchte, bereite ich sehr gerne die EM und die Nations League vor. Wenn sie das nicht möchten, müssen sie es mir sagen.“

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Kurz darauf stellte DFB-Sportdirektor Rudi Völler klar: „Ich bin nicht der DFB alleine, aber jeder weiß, wie ich zu Julian stehe. Er ist immer noch ein absoluter Top-Trainer. Ich bin überzeugt, dass er wahrscheinlich der richtige ist, weiterzumachen. Er ist ein Kämpfer. Mehr kann und will ich nicht dazu sagen im Moment. Wir setzen uns nochmal zusammen in den nächsten ein, zwei Tagen und dann wird man sehen. Für mich ist er die richtige Person am richtigen Ort.“