Stindl über Karriereende und Olympia

Für Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach spielt ein Ende seiner Profikarriere noch keine Rolle. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt der 31-Jährige: „Ich fühle mich gut und habe an ein Karriereende noch nicht gedacht.“

Stattdessen hat der Offensivmann noch große Pläne: Bereits in diesem Jahr wäre er auf der Liste für die Olympischen Spiele in Tokio gestanden, die nun mit einem Jahr Verspätung stattfinden werden. Die Hoffnung auf eine Teilnahme hat er weiterhin: „Olympia wäre natürlich ein Traum. Ich hatte auch einen kurzen Austausch mit DFB-Trainer Stefan Kuntz. Aber das ist noch so weit weg, dass man sich darüber keine Gedanken machen sollte.“ Stindls Vertrag in Gladbach läuft noch ein Jahr.